中鋼董事長兼台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟18日下午，於參加經濟部工業局邀集的產業紓困座談會中表示，中鋼除將成立產業關懷小組，協助下游共度難關外，公會也建議政府，應給予大型企業提供降低貸款利率、延後繳息、專案低利貸款或緩徵稅費等協助，期能幫助業者度過難關。

翁朝棟對鋼鐵業的觀察和提供的建議案如下，包括（一）中國大陸鋼市階段性回歸正軌中國大陸現階段各區域陸續復工，下游需求漸次啟動，鋼廠亦多降產以穩價，隨著政府刺激經濟方案陸續出台，預期中國大陸鋼市將逐步回歸正軌。（二）肺炎疫情向外擴散衝擊全球鋼市供需與信心目前肺炎疫情在歐美等地區迅速蔓延，已引發恐慌心理及並影響消費信心， 疫情發展的不確定性升溫，國際鋼市復甦的時機與動能將向後遞延。（三）鋼材外銷歐美受貿易保護與肺炎疫情雙重打擊歐盟與美國分別為台灣鋼材第2大（13%）及第 7 大（4%）外銷市場，然受貿易保護措施及疫情影響，鋼鐵需求恐萎縮，除對台灣鋼材外銷再造成衝擊， 各區域去化不順的產量可能四竄，加深全球鋼鐵市場供需失衡疑慮。（四）台灣內需平穩且受惠轉單效應，台灣疫情受控，目前內需產業如營建、汽車及家電所受衝擊較小，且部分供應鏈如螺絲螺帽、扣件、伺服器等受惠轉單效應，需求相對穩健。

二、中鋼因應方面，包括（一）月盤機動定價並適時適度對國內客戶推出彈性配套措施中鋼內銷鋼品自今年 4 月起首度採取月開盤定價制度，已可充分對應市場行情變化。針對疫情對國內產業界造成的影響，也即時推出多元彈性的配套措施與因應方案，增強客戶內外銷競爭力。(二)成立產業關懷小組協助下游度過難關中鋼成立產業關懷小組，結合業務行銷及技術研發資源，全面盤點下游產業面臨的議題與解決之道。在營業面適時提供料源或專案的支持來爭取訂單，在技術面協助業者檢視競爭環境，改善強化體質迎接未來挑戰。

(三)外銷資源分散配置以獲取集團綜效中鋼總部及各地區生產據點與外館啟動應變，通盤評估外銷資源的合理配置，分散市場、分攤風險，以達成集團最佳綜效。(四)配合政府政策全廠嚴格執行防疫措施，配合政府防疫政策，中鋼嚴格執行全廠區防疫措施與應變計畫，加強人員健康監測並減少集會群聚活動。海外工廠及辦事處同步配合公司防疫措施嚴格執行，青島與崑山加工中心復工率約已達八成。

中鋼建議方面，包括(一)持續推動內需刺激措施，台灣受該波疫情衝擊相對其他國家和緩，但全球需求放緩的短期衝擊仍難以避免。建議政府加強推動內需刺激措施，另包括風電、綠能及相關公共基礎建設亦應配合台商回流趨勢持續擴大推展，維繫活絡經濟成長動能。

(二)提供業者資金面的援助方面，受疫情不確定因素持續發酵，已有鋼鐵業者面臨資金流的困境。中鋼除加強內控與密切掌握客戶經營動向外，政府亦可考慮提供業界諸如貸款展延、增加融資額度及租稅減免等措施，另對於產業鏈的研發創新、人材培育經費上能給予更多優惠與補助，全面提升鋼鐵產業體質與競爭力。

(三)協助業者拓展外銷市場方面，今年初美中雖達成第一階段協議，但疫情擴散衝擊已導致全球鋼鐵需求面臨衰退的風險。建議政府短期內透過加速通關程序、媒合外貿商機、降低物流成本等機動方式支援業者拓展外銷市場。長期而言，尋求洽簽對我出口有利的貿易條件，協助業者排除貿易障礙。

此外，鋼鐵公會也對肺炎疫情影響及因應說明如下，包括一、 會員廠反應事項有關：

(一)國內工業用口罩供給不足：自政府徵收口罩產線後，市場上非醫療用口罩難以取得，公會曾向會員廠調查各類口罩需求，以鋼鐵業來說，每個工作天至少需要 1.4 萬個活性碳口罩，現階段會員廠靠著樽節使用及部分口罩工廠提供給公會的數量來緩解。

(二)中國因疫情影響延後開工對會員廠造成之影響，中國於農曆年後延後開工之後續影響正在發酵，會員廠也反應來自中國的訂單有減少，且部分鋼鐵製品（鋼管類）無法順利出口至中國市場。

(三)因疫情擴散，儘管中國已復工，但工廠仍存在缺工問題。由於中國仍有省市實施邊境管制，勞工自外省市返回工作崗位需要隔離 14 天，因此工廠尚未恢復正常運作。

針對紓困方案相關建議，公會建議紓困方案亦應對大型企業提供降低貸款利率、延後繳息、專案低利貸款或緩徵稅費等協助，且紓困方案中利息補貼三方案，包括舊貸利息補貼減免（上限 22 萬）、營運資金利息補貼（上限 5.5 萬）及振興貸款利息補貼（上限 22 萬）等，所設金額上限對鋼鐵業等大型企業幫助有限，倘可提供大型企業貸款利率降低並延後繳息期限、專案低利貸款或延後徵繳業者各項稅費等協助，將對鋼鐵業產生實質幫助。另建議可開始評估中、長期紓困方案，包括3月起歐美地區各國封城與各項限制活動措施已陸續發布，終端生產製造停工與需求市場下滑已明顯，鋼鐵業約有 3 成仰賴出口，且歐美更是主要市場之一，考量現下情勢，歐美地區疫情尚未得到控制，建議相關補助措施應朝支撐國內企業度過至少一年的困難期。

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