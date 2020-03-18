新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅遊業，台中市溫泉觀光協會今（18）日宣布，即日起至4月30日，多家知名溫泉飯店推出泡湯限量優惠99元、消費就送台中溫泉漫畫手冊、購買禮券滿額再送精選伴手禮，期望民眾來趟台中溫泉健康輕旅行，搶救溫泉旅店的業績。

台中市溫泉觀光協會18日號召台中市好禮協會、谷關社區發展協會、新社商圈、東勢商圈觀光協會、東勢農會、大谷關產業促進會等代表齊聚一堂，邀請市府觀旅局協助行銷宣傳，交通部觀光局參山國家風景區管理處也到場支持，透過產官聯手合作，主動出擊鼓勵國人出遊，希望藉此活絡國內觀光旅遊，振興國內旅遊市場。

台中市觀旅局長林筱淇表示，面對新冠肺炎疫情，想強身健體，不妨多多從事戶外旅遊，走進大自然活動紓壓，這時前往溫泉地區旅遊泡湯，不僅能吸收林野間的芬多精，還可享受熱氣繚繞的溫泉，放鬆身心提升免疫力。台中有谷關、大坑、烏日、東勢溫泉四大名湯，各具獨特美景與在地特色，歡迎民眾到台中戶外旅遊，享受台中好湯。 台中市溫泉觀光協會理事長何續華表示，新冠肺炎疫情不僅讓國外遊客大幅減少，國人至國內旅遊意願也相對降低許多，觀光旅遊產業首當其衝，各家業者皆受到極大影響。該協會為鼓勵國人多從事戶外活動，增進身心健康，降低疫情陰霾，與台中市好禮協會、觀旅局研合作推出優惠活動，鼓勵國人多到戶外走走、泡湯，增添親子旅遊美好回憶。

台中市溫泉觀光協會表示，活動期間到溫泉飯店購買泡湯券、湯屋券或住宿券等達限定金額，即贈送台中市好禮協會精選伴手禮；神木谷假期大飯店、日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館等推出99元泡湯優惠，每家限量50名。

此外，神木谷假期大飯店推出平日雙人房1,999元；日光溫泉會館推出平日雙人房一泊二食3,998元；谷野民宿推出平日住宿、泡湯5折優惠；以及神木谷假期大飯店、東勢林場、麒麟峰溫泉會館、東埔帝綸溫泉飯店等贊助抽獎活動，獎品有住宿券、湯屋券、泡湯券、水療券等，相當吸睛。

清新溫泉度假飯店3月底前推出平日午晚餐，加贈露天溫泉平日泡湯；統一谷關渡假村6月底前推出花漾湯饗一泊二食，雙人房4,180元起、4人房6,280元起，專案享豐盛自助早餐及春季烤魚餐，還有贈送手工好禮，假日入住再加碼馬告胡椒餅禮盒；谷關溫泉飯店一泊三食平日2,599元、假日3,599元。

(工商 )