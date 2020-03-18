汽車電子、車用影音多媒體主機廠怡利電子（2497）18日董事會通過去年度財報，去年合併營收22.01億元，營業利益0.45億元，稅後淨利62.9萬元，較2018年稅後淨損2.32億元大幅改善，2019年EPS約0.01元。

怡利電董事會決議去年度盈餘分配案，擬不配發股利，今年度股東會定於6月16日召開，會中將全面改選董事。

(工商 )

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