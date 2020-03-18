怡利電2019年轉盈 擬不配發股利 16:232020/03/18 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車電子、車用影音多媒體主機廠怡利電子（2497）18日董事會通過去年度財報，去年合併營收22.01億元，營業利益0.45億元，稅後淨利62.9萬元，較2018年稅後淨損2.32億元大幅改善，2019年EPS約0.01元。 怡利電董事會決議去年度盈餘分配案，擬不配發股利，今年度股東會定於6月16日召開，會中將全面改選董事。 (工商 ) #怡利電 #擬不 #配發股利 #年度 #轉盈 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019年報出爐－橙的轉盈 每股賺0.25元 04:102020/03/14 證券．權證 蘇寧入主 家樂福中國轉盈 04:102020/03/16 全球財經 《其他電子》橙的三年來首度轉盈及配息 08:022020/03/16 財經 《業績-資訊服務》傳奇去年轉盈，獲利創新高 08:032020/03/16 財經 1450再現？藍委提案要資料 農委會：沒有網軍這件事 13:262020/03/16 生活 友松轉盈 擬配息0.67元 04:102020/03/17 證券．權證 《未上市個股》力積電去年每股虧0.94元，今年拚轉盈 12:162020/03/17 財經 大田董事會決議 配發3.8元現金股息 16:422020/03/17 財經 大魯閣減資逾五成 拚轉盈 04:102020/03/18 證券．權證 《業績-通信網路》其陽上季獲利登3年高，去年終止連2虧 11:252020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 沙俄砍死不讓！油價殺得血腥 驚見最慘價 - 財經 國際油價又殺低 下周92無鉛恐跌破20元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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