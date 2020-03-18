大陸知名影視平台嗶哩嗶哩（B站）18日公布2019年全年及第四季財報顯示，2019財年營收為人民幣（下同）67.8億元，年增64％，其中第四季營收年增74％，達到20.1億元。

澎湃新聞報導，嗶哩嗶哩第四季淨虧損3.87億元，遠高於2018年同期的虧損1.91億元，擴大102.6％；2019年全年淨虧損13.04億元，與2018年同期相比擴大130.7％。

2019年第四季，嗶哩嗶哩總營收突破20億元大關。其中，廣告、直播及增值服務等非遊戲業務的快速發展，非遊戲業務收入年增157％，達到11.4億元，占總營收57％。

嗶哩嗶哩非遊戲業務收入的營收占比逐漸升高。早在2019年8月第二季財報發布後的電話會議中，該公司董事長兼首席執行官曾陳睿曾提及，理想的收入結構是遊戲收入與非遊戲收入各占一半。

2018年3月，嗶哩嗶哩剛上市時，遊戲業務收入占比近八成，而2019年第二季，此占比已經下降至六成。在2019年第三季，嗶哩嗶哩實現「遊戲收入與非遊戲收入各占一半」。而在2019年第四季，該公司的非遊戲業務收入首次超過遊戲業務收入。

財報顯示，2019年第四季嗶哩嗶哩直播與增值服務收入達5.7億元，年增183％。過去一年，該公司已與線上遊戲英雄聯盟達成合作意向，成為其世界賽（2020年至2022年）大陸地區獨家外部直播平台。2019年，B站還簽下前「鬥魚一姐」馮提莫。

(工商 )