就讀北市大同區某公立國小6年級的單親林姓男童，16日上午因被同學罵「幹X娘」，於是氣得對同學吐口水，豈料卻被黃姓女班導叫過來摑巴掌，導致鼻血流滿面，林父不忍，遂向北市議員王欣儀陳情。豈料，校方對此回應，男童講話大聲、有飛沫，班導是伸手阻擋飛沫，輕碰到嘴角，然後流鼻血。

單親家庭的林童，受父親獨自照顧，林童陳述，16日上午，他因為在班上唱歌，卻被同學嫌唱得很難聽，遭罵「幹X娘」，於是他氣得吐口水反擊，但因同學向班導告狀，班導卻只把他叫去辦公室罵，他因不服就問班導為何不罵該同學，結果就被甩巴掌，當下有3位同學在場目擊。

林童說，他被打後就流了鼻血，流得外套都是，班導有叫另一位同學帶他去保健是拿冰塊冰敷，班導在第3節課時把他的外套拿去洗，並給他一件背心，快放學時，才把外套還他。

「單親就要被這樣對待嗎？」林父在記者會現場，聲淚俱下，泣訴孩子2年前有出車禍，常有流鼻血情形，後來修復差不多了，近半年沒再流，學校也知道，不懂老師明知為何還要往死裡打，他也跟老師說，孩子不可能無故吐口水，但老師沒釐清就甩耳光。

林父稱，兒子哭著說被甩耳光後，他有帶兒子到醫院急診室照X光，當下聞兒子的外套是香的，像是剛洗過，但兒子說本來都是血，後來晚上去吃麵，兒子又猛流鼻血，所以又再掛急診、報案，他其實很掙扎，因為開了這記者會後，小孩之後上學該怎辦。

王欣儀說，自己也是單親媽媽，針對校園喋血，她很難過，根據《教育基本法》，國家應保障學生不受任何體罰霸凌，學校第一時間應通報教育局跟家長，怎料17日上午警方到校詢問，校方才開始做通報程序，她要求教育局應加強輔導老師。

該校潘姓教務主任說，林童下課時有跟同學聊天，然後有發生吐口水情形，因新冠肺炎疫情緣故，黃師把林童叫過來指導防疫衛生，但因林童講話聲音很大，黃師就伸手阻擋飛沫，但就輕碰到林童的嘴巴下方的嘴角，後來有發現流鼻血，黃師就馬上處理止血冰敷，林童也有到保健室再做冰敷登記，但放學前都沒有瘀青等其他狀況。

潘主任說，學校有危機小組會釐清調查，並駁斥「沒有送洗外套」，林童事發後就請假3天，沒來學校就無法釐清事實。

北市教育局國教科長鍾德馨說，學生發生各種受傷，教育局很遺憾，有關教育基本法是不得體罰的，後續會調查，教育局也三令五申要「零體罰」，會持續在老師的專業上增能，並督請學校輔導協助學生。

(中時 )