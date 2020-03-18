市議員陳明義今召開會勘。(吳亮賢攝)

該路段經常有水泥車行駛。(吳亮賢攝)

五股區中興路三段往市區方向，與永安大橋機車道出口匯合處，原有2線道突縮為1線道，導致機車須冒險與大型車爭道，險象環生，市議員陳明義今日召開會勘，預計拓寬7米、新增2車道，交通局則將於1個月內完成交通安全需求評估，劃定拓寬範圍。

中興路三段銜接二重疏洪道，為許多民眾往返蘆洲之主要幹道，平時穿越車流眾多，尖峰時刻1小時高達1300台車輛，且鄰近有預拌混凝土廠，水泥車出入頻繁，成為當地危險路段。

陳明義指出，中興路三段往五股市區方向，一開始為2線道，但來到與永安大橋機車道匯合處時，中興路突縮為1線道，導致機車騎士必須向內靠，與大型車爭道，或是冒險騎在水溝蓋上，十分危險，近年就曾發生2起死亡車禍。

陳明義今日上午邀集新北市交通局、工務局、城鄉發展局、區公所到場會勘後，期盼能徵收該路段長500公尺、寬7米的土地，將現行1車道拓寬為2汽車道與1混合車道或機車道，提升行車安全。

因預計徵收土地為非都市計畫農用地，其中包含部分公有地及私人土地，現場也決議，由交通局先依交通安全需求進行評估，規劃路線配置圖，確認徵地範圍，再由地政事務所確認地籍資料後，與地主溝通協調。

交通局綜合規劃科股長陳俊銘表示，雖該路段車流大多在C級與D級間，未達壅塞標準，但考量安全性，將評估拓寬需求，預計1個月內可完成。

陳明義表示，考量該地未來都市計畫發展性，以及用路人安全，拓寬道路勢在必行，希望一次做到位，改善當地交通亂象。

(中時 )