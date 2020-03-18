周杰倫若返台，需居家檢疫。(圖／本報系資料照)

周杰倫一家人目前在澳洲度假，不過因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，19日開始外國人禁止入境，本國人入境都需居家檢疫14天，因此周杰倫回台後，勢必要隔離。

周杰倫一家四口近期都在澳洲度假，他們也不時會在社群曬美照，分享全家福日常，不過現因台灣境外移入確診案例暴增，指揮中心也宣布，19日開始，本國人入境都需居家檢疫14天，周杰倫一家也無法避免，對此，他所屬的杰威爾公司向《自由》表示，「他目前仍在休假中，如果近期回來，也一定會配合防疫政策。」

(中時電子報)