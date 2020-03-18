連「海軍司令部新聞稿」都被變造成假消息散播。（調查局提供）

新冠肺炎疫情持續升溫，檢、警、調對於疫情假訊息不斷查處，但是，疫情假消息還是滿天飛，甚至把六四裝甲車上路舊照，羅織成台灣，說成是軍隊上凱道，調查局溯源追查散播的彰化許姓民眾，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送法辦；假訊息防制中心18日指出，目前共有776條線索，立案偵查271件，移送法辦25件、35人，12件待蒐證齊全即將移送。

調查局假防中心公布的3件假消息新案件，都是由社群網站上看到的假消息，基於「提醒」，沒有查證就轉傳散播。其中LINE謠傳竹北市「台元園區○○員工確診，因從德國出差回來沒有居家隔離，期間常去樓下 7-11，今日全棟臨時消毒…確診中的人曾去 11 街吃飯…」，追查後發現是黃姓及林姓女子散播，2人被約談到案後坦承轉傳，只是從網站看到了很害怕，所以轉傳「提醒」網友，偵訊後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《傳染病防治法》移送法務。

另一件是以「海軍司令部新聞稿」形式製造的假消息，LINE謠傳「海軍司令部新聞稿：本部所屬海軍陸戰隊新兵中心陳姓新兵經確罹患新冠肺炎已於 3 月 6 日於醫院隔離診治，陳兵於 3 月 4 日入營服役，在訓期間均依防疫規定實施相關防疫作為，與其接觸官兵已安排篩檢及隔離管理，相關處所物品均完成消毒…」。

調查局溯源追查是台南的陳姓男子散播，陳男到案後也坦承從社群網站上看到假消息，沒有經過查證就轉傳，也是為了提醒網友，高雄市調處偵訊後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《傳染病防治法》移送法務。

最誇張的是臉書謠傳「太恐怖了…這是我堂弟冒著生命危險在臺中凱達格

蘭大道前拍的！台灣政府太誇張了，疫情失控還派軍隊鎮壓…」，還配了1張六四裝甲車上路舊照，誣指是台灣，調查局發現是彰化的許姓男子轉傳散播，許男到案後竟然供稱「他感覺是假的，還是要轉傳」，對於許男的離譜行為，彰化縣調站依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將許移送法辦。

假防中心主任張尤仁表示，目前調查局情蒐的假消息線索共有776件，立案偵查271件（其中196件來自境外），移送法辦25件、35人，12件待蒐證齊全即將移送。

(中時 )