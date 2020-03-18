前往機場接機的官警，也有配戴口罩、手套等裝備。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

歐洲國家蒙特內哥羅，在今年1月8日查獲一起電信詐騙機房，逮捕92名台嫌，最後兩梯分別於3月12日與15日押解26人犯嫌返國，前往押解的11名官警今接獲通知，即刻實行居家檢疫。刑事局表示，官警在出發前，即做好相關防疫措施，全程都有配戴防護裝備，會落實居家檢疫密切觀察。

刑事局表示，1月8日查獲92名犯嫌後，配合當地司法程序陸續遣返回台，國際科為保護國人身體安全，全力協調當地國縮短作業時程，終於2月底規劃最後一波接押勤務，當時蒙特內哥羅及土耳其雖未傳有確診案例，鑒於全球疫情變化急速，仍妥善規劃相關防疫措施。

其中，11名前往的專案人員，都有準備口罩、護目鏡、手套、酒精等防護物品，並實施防疫勤前教育。協調航空公司規劃飛機座艙最後方區域，以降低疫情感染。

警方表示，當時已請蒙國協助，注意犯嫌感染評估等，接押時犯嫌都無疫情狀況與反應；另國內赴機場執行接機勤務員警均有防疫措施。

專案人員返國後，依自主健康管理要點每日測量體溫、全日帶口罩，並且勤洗手消毒，刑事局今日看到疾管中心通報後，即刻對11員建立連絡居住所資料，實施居家檢疫。

警方指出，26名台嫌中，除2人交保外，其餘都羈押在案，交保當事人已以電話及發函通報所轄警察分局，促請自即日起至返國後14天內應落實居家檢疫。

(中時 )