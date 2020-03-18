有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）警告，新冠肺炎疫情引發的全球經濟衰退，將比金融危機更加嚴重。

雅虎財經報導，隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，各國政府紛紛採取極端措施防疫，華爾街已有許多人開始預期全球經濟將陷入衰退。魯比尼周二也指出，「目前來看，沒有太多樂觀的事，我們可以期待的是，如果要採取正確的刺激經濟措施，規模至少要達到GDP的3%」。

為因應新冠肺炎對經濟造成的衝擊，美國政府17日直接對美國公民發放1000美元的現金紓困。魯比尼對此表示認同，他說，「不管是年輕人、老人、有工作、失業、學生...，每個人都需要1000美元，否則經濟將陷入大蕭條。」

魯比尼預期，美國經濟衰退會在本季開始，第2季經濟成長將出現萎縮，第3季也不妙，但如果現在實施貨幣寬鬆政策，並好好控制住疫情，或許到了6、7月疫情就會停止，今年第4季經濟就有機會復甦。

(中時電子報)