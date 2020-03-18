身為新冠肺炎專家的倫敦帝國學院（Imperial College London）傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）

身為新冠肺炎專家的倫敦帝國學院（Imperial College London）傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）在出現咳嗽與發燒症狀後，目前正在倫敦寓所進行自我隔離。

據《鏡報》（Mirror）與《獨立報》（The Independent）18日報導，他16日才接觸英國首相強森（Boris Johnson），還有首席醫學顧問（Chief Medical Officer）。

佛格森說，他昨天雖然乾咳，但覺得還好，但第二天凌晨4點就發高燒了。他告訴BBC第4電台（Radio 4），就在他出現症狀前一天，曾出席唐寧街的記者會。

此外，他並推文說：「最近西敏區（Westminster）新冠肺炎還真多。」目前英國新冠肺炎病例直逼2,000宗，而死亡已超過70人。

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文章來源：Coronavirus: Leading expert who advises UK response and was with Boris Johnson on Monday self-isolates
文章來源：UK coronavirus expert who was in Downing Street days ago self isolates over virus fears
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(中時電子報)

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