大陸發改委等23個部門日前聯合印發關於促進消費相關意見。對此，發改委就業收入分配和消費司司長哈增友18日表示，主要有兩大考量，首先是大陸政府高度重視穩定與擴大居民消費工作。其次是現實有需要，消費是推動經濟發展的持久動力。

揚子晚報報導，哈增友在大陸國務院聯防聯控機制記者會中指出，2019年消費對大陸國民經濟增長的貢獻率是57.8％，已經連續六年成為拉動大陸經濟增長的第一「主引擎」。此次新冠肺炎疫情對消費帶來一定的衝擊，穩定與擴大居民消費，促進消費回補及潛力釋放是大陸有效對沖疫情影響、提振經濟的關鍵措施。

哈增友指出，特別是在目前海外疫情加速滋生與蔓延的新情況下，集中精力擴大國內消費、培育強大國內市場正當其時、非常必要。

哈增友表示，基於考慮以上兩個方面，聚焦促進居民願消費、敢消費、能消費這條主線，推出共六個方面、19條政策措施。聚焦「願消費」，從供給側出發，推出八項政策措施，著力提高大陸產品與服務的品質與水準。

此外，聚焦「能消費」，從需求端考慮，推出六項政策措施，著力穩定和增加城鄉居民財產性收入，完善消費基礎設施；聚焦「敢消費」，主要從維護權益角度考慮，推出五項政策措施，著力打造誠信、安全、公平的消費環境。

針對南京等多地發消費券擴大消費，發改委回應，為促進國內消費回補與潛力釋放，將掌握兩件事。一是指導地方落實好既定的擴大消費政策措施。二是支持地方結合自身實際有針對性地，推出一批務實管用的政策措施。

發改委指出，至於地方推出政策要把握好兩個方面，要考慮地方的財政承受能力，以及要讓市場主體和廣大人民群眾真正受益，真正把好事辦好。

(工商 )