轉爐石是一貫作業煉鋼過程中產生的副產物，主要組成成分是CaO（氧化鈣，俗稱石灰）與SiO2（二氧化矽，砂或玻璃的主要成分），另含有鐵、鎂、磷及錳等農作物生長所需微量元素。轉爐石在1,500度以上的高溫轉爐中淬煉，不含任何有害化學物質。

1950年代，日本東京農業大學即研究轉爐石應用於酸性土壤改良，藉由調整土壤酸鹼性抑制鐮孢菌對農作物的病害。

1970年代青森產畜試驗場進行試驗，得到施用轉爐石作為肥料後，土地農作物收穫量比一般的土壤改良材的收穫量高的結論。

此外，2006年開始使用轉爐石對付根瘤病的方法開始受到注目，從宮城縣開始進行青花菜的種植試驗，三重縣、大分縣、熊本縣、千葉縣與青森縣等公家機關也開始進行試驗。2010年日本農水省的根腐病防治手冊中也收錄應用轉爐石作為防治根腐病材料的文章。

目前日本國內廠商與當地農協(類似台灣農會的組織)合力推動以轉爐石製作的各式肥料產品，並取得岩手縣政府肥料商品登記證號後，於市面上販售。

2011年3月11日，日本發生強烈地震，隨後海嘯襲擊日本東北地區的宮城縣、岩手縣、福島縣等地，沿海地區海水退去後，農地產生嚴重鹽害。

本來認為不可能恢復耕種的鹽害土地，日本製鐵（當時為新日鐵住金）於2011年4月起無償提供約20噸轉爐石肥料，，在當地農協的支持下，由東京農業大學於福島縣相馬地區約17公頃的稻作水田進行試驗，利用轉爐石含有石灰成分的鹼性，將遭受鹽害的土地恢復成肥美的農田。

隔年2012年秋天所收成的稻米，突破該地區的平均收成量，並登上2013年4月8日日本經濟新聞報導。

在2012年的試驗成果支持下，2013年擴大在50公頃的鹽害土地上使用500噸的轉爐石肥料，往後4年之間，福島縣相馬市受海嘯侵襲的1,100公頃的農地中，共有650公頃的土地使用了4,000噸的轉爐石肥料，將原本鹽化無法耕作的土地，恢復成肥沃的農田。此次轉爐石的農業應用除了為振興災區盡一份心力外，也再次證明轉爐石應用於土質改良、肥料的良好成效。

(工商 )