美股期在亞洲又熔斷，亞股一片綠油油，雖然台股重挫220點，且外資偏匯出，但新台幣因出口商拋匯支撐，表現相對硬挺，直到尾盤才由升轉貶，收在30.276元兌1美元的逾半個月新低，貶值2.6分，為連續六個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量11.4億美元。

外匯交易員指出，美股雲霄飛車又來了，美國聯準會（Fed）急降息1個百分點，周一股市卻不買帳，反而跌到熔斷，市場恐慌症發作，但經過一日回神後又大漲千點，周三亞洲盤美股期貨再度熔斷，台股雖試著穩住陣腳，尾盤還是不敵殺盤湧現，連六個交易日收黑，向9,000點大關靠近。反觀新台幣卻是開高震盪，在出口商拋匯支撐下走揚，尾盤還是靠老大（央行）出手調節才由升轉貶。

外匯交易員認為，歐美肺炎疫情衝擊擴大，美國除Fed大降息加量化寬鬆（QE），總統川普更祭出灑錢絕招，每人發1,000美元，全力挺經濟避免衰退，加上全球美元流動性趨緊，不排除外資續回流，也使得新台幣短線應是偏弱區間整理格局居多。

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