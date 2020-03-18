蔡依林（Jolin）將5月9、10、15、16、17日在高雄巨蛋舉辦5場「Ugly Beauty」演唱會，不過中央流行疫情指揮中心18日宣布19日起非本國籍人士限制入境，Jolin剩不到2個月要開唱，但該場演唱會的御用專業舞者皆是外國人，剛好碰上非本國籍人士限制入境，演唱會屆時恐產生變數。

對此，Jolin經紀人王永良表示：「一切以防疫優先，大家安全是最重要的，不只是舞者能不能入境的問題，聚眾的安全性也是很大考慮因素，後續細節內部有再討論中。」若有最新後續消息，會再統整跟大家宣布。

而Jolin先前2、3、4月原定分別將在大陸的上海、深圳、四川等地共12場的演唱會，也都受到疫情關係延期舉行，加上高雄巨蛋場，似乎將可能會開天窗，經紀人提到Jolin心情並未受到影響，Jolin現也很關心疫情、安全最重要。

Jolin近來常在臉書分享日常生活，曬出美照，開心在家中製作精美蛋糕：「想送給你，蛋糕課。」她除了忙當蛋糕師，在家裡也勤追夯劇《李屍朝鮮》，直呼：「生死草的秘密， 在我這…！」許多粉絲紛紛留言：「莫非是你在買賣生死草」、「姐很跟上流行耶」，Jolin也跟粉絲互動：「私信說。」引起熱論。

(中時 )