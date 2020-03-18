因應近日新冠肺炎流行疫情的急速升溫，雲林縣政府18日下午針對高風險的校園及社福機構等祭出重大管制措施，長青食堂即日起停止共餐，全面以餐盒外帶；縣內國中小學校園、場管全面暫時對外開放。
縣長張麗善表示，雖然青少年感染的機率相對低，校園群聚卻是疫情傳播的一大管道，為使學生在最安全的環境學習，即日起提高校園嚴格管控，國中小學即日起至本學期結束前，校園場地、場館全面暫停對外開放。校外人士非必要時請勿進入校園。
張麗善並指示社福單位落實三項作為，一、長青食堂即日起原則上停止共餐模式，改以外帶餐盒提供；若有特殊情形，改採在戶外空間，保持適當距離等方式讓長輩用餐。
二、社區照顧關懷據點及巷弄C站，鼓勵多改至戶外活動，室內課程需嚴守通風寬闊，參與長輩請戴口罩，作好個人健康管理。
三、老人福利機構、長照機構、護理之家必須進行工作分區，住民分艙、人員分流，避免交叉感染。住宿型照顧機構停止探親陪伴，一律改採視訊探視。
(中時 )
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