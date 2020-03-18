國際學舍預期工程進度到7月完工，立委張廖萬堅表示，內部裝潢等軟硬體設備經費，還要尋求企業募款協助，早日讓這座國際學舍啟用。（盧金足攝）

台中市立惠文高中很多運動競技項目的高手，立委張廖萬堅希望國際學舍啟用後，增加更多國際體育交流。（盧金足攝）

總經費2000多萬元的台中市立惠文高中國際校舍，預計7月完工，但施工過程挖掘到營建廢棄物，且需配合消防法等相關法規調整，延冗工程進度，追加工程結構調整的760萬經費，立委張廖萬堅18日會同國教署、台中市教育局考察，盼加速催生第一座提供國際語文、運動交流學生的上百個床位的住宿空間。

張廖萬堅說，2017年時已協助惠文高中向教育部成功爭取1200萬補助款及台中市政府800萬配合款，並在同年12月正式動工，期望有效改善惠文高中體育班學生的居住環境，且讓國際交流空間更加充足。

立委張廖萬堅（右）期望有效改善惠文高中體育班學生的居住環境，且讓國際交流空間更加充足。（盧金足攝）

惠文高中常舉辦學生國際交流活動，讓國外學生更加認識台中，惠文的學生有機會與國外生交流，打開國外視野。

張廖萬堅表示，惠文高中的姊妹校，還是像國外的球隊，以後可以來台中交流，校方提供國際學舍巷，語文、論壇或體育運動等，國際學舍提供100多個床位，讓學校更國際化。

他強調，台中市的學生去海外交流，現在台中市擁有設備完善的國際學舍，就可以邀請他們來台中市，目前預期工程進度到7月可以完工，內部裝潢等軟硬體設備經費，還要尋求企業募款協助，早日讓這座國際學舍啟用。

張廖萬堅表示，惠文高中國際校舍因後續施工過程中意外挖掘到營建廢棄物，且需配合消防法等相關法規的調整，導致整體工程進度有所延宕，故原先預定追加工程結構調整的760萬經費，經校方再次請託，希望能協助爭取預算一次到位，以利施工進度順利回到正軌，也確保未來校舍實際使用安全及功能的完整性。

目前國教署允諾追加720萬元經費，不足40萬元盼請台中市府教育局挹注，希望能協助爭取預算一次到位，以利施工進度順利回到正軌，也確保未來校舍實際使用安全及功能的完整性。

(中時 )