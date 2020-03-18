信義計劃區空置率持續下降，在供不應求的狀況下租金則出現一波上漲走勢，統計目前信義計劃區中的A辦大樓，就有10棟實價租金在去年站穩每坪3千元以上的行情，數量創下歷史新高，同時A辦大樓租金普遍呈現上漲趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於辦公市場供不應求，許多辦公大樓租金刷新自己新高紀錄，指標性商辦重新調高租金行情，而信義世貿商圈依舊是企業的首選，受惠於新創產業、科技等產業的影響，大面積的承租，使的空置率持續下降，已創下歷史新低點。

信義計劃區中目前有10棟A辦的租金站上每坪3千元，包括已經出現每坪四千元案例的101大樓、國泰置地廣場與南山廣場等，另外像是華新麗華花旗大樓、克緹全豐盛105大樓、遠雄金融中心、新光信義金融大樓、信義經貿大樓、台北世界貿易中心、佩芳大樓等，都在實價出現每坪3千元以上的紀錄，數量創下新高，未來還有世貿三館地上權案與信義行政中心地上權案，富邦的A25案等，都會成為信義計劃區內高價的辦公大樓指標。

信義全球資產指出，台北市多數大樓趨近於滿租的情形，由於所剩空間不多，整體空置率持續下降，已降至3%以下，來到2.61%，在租賃市場交易熱絡下，投資客看準商辦需求的趨勢，紛紛砸重金買地蓋商辦。而未來可供給的物件有限，企業搬遷受限於市場缺貨，在供給持續緊縮下，預估2020年租金將持續上漲，不過當前企業已經受到新冠病毒疫情影響，可能短期內會減慢企業搬遷的速度。

(時報資訊)