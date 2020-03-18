連鎖飯店集團力麗店（5364）宣布攜手溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts），旗下力麗哲園花蓮館即日起正式更名「花蓮力麗華美達安可酒店」掛牌試營運，預計在進行階段性改裝後，於7月正式開幕，為溫德姆酒店集團進駐台灣的首家據點。

力麗集團透過力麗店及力麒（5512）旗下力麗酒店布局觀光市場，力麗店旗下包括商務觀光兼具的「力麗哲園」、休閒度假的「力麗儷山林」、深度生態旅遊的「力麗馬告生態園區」，4品牌共有11處據點。而背包客旅店「力麗久居棧」則轉由關聯企業以麗旅店經營。

溫德姆酒店集團布局全球6大洲、近90個國家地區，擁有約9300家酒店，為全球最大的酒店品牌特許經營商。集團旗下擁有20個酒店品牌、超過83.1萬間客房，在經濟型和中階住宿產業領域表現優異。

而力麗店此次加盟的華美達安可（Ramada Encore by Wyndham），為溫德姆酒店集團旗下最受歡迎的酒店品牌之一，以「清新、親切、活力」為核心特色，致力運用全新配色打造現代風格的住宿環境，在全球20多個國家地區擁有超過70家酒店。

花蓮力麗華美達安可酒店位於花蓮市中心林森路，擁有168間客房，距離機場與火車站僅10多分鐘車程，徒步約10分鐘可達熱門商圈及著名觀光景點，設於酒店大廳的The Hub包含Work、food、relax、drink等4概念，為華美達安可品牌的一大設計特色。

溫德姆酒店集團大中華區總裁劉晨軍表示，集團看好台灣觀光商旅具備的可觀潛力，此次攜手力麗店將華美達安可酒店品牌率先引進花蓮，共同提供旅客優質的住宿體驗。相信雙方合作得以將優勢最大化，使集團在台業務能迅速拓展，開啟全新篇章。

力麗店董事長蔡宗易表示，與溫德姆酒店集團合作，將進一步鞏固力麗店的市場地位，吸引更多全球旅客。而力麗集團在日月潭亦有新飯店緊密籌備中，亦將與溫德姆酒店集團合作，期待未來雙方能有更多合作。

力麒旗下子公司力麗酒店則聚焦5星飯店發展，除了已開業迎賓的宜蘭員山力麗威斯汀外，尚有烏石港、日月潭2間力麗酒店興建中。據了解，日月潭新據點預期將掛上5星級的溫德姆（Wyndham）品牌，「力麗溫德姆溫泉度假酒店」預計2021年開幕營運。

(時報資訊)