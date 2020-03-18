新冠肺炎全球大流行，安全監控廠—晶睿(3454)除超前部署如：在家工作、分組上班演練的防疫措施，維持公司正常營運，亦隨疫情變化及客戶需求進行交貨調整，是否實施庫藏股？晶睿通訊總經理廖禎祺表示，「公司股價由市場決定，公司沒有計畫實施庫藏股」。

全球新冠肺炎疫情一發不可收拾，全球各大企業紛紛啟動遠端工作等應變措施，以避免員工感染影響公司營運，晶睿通訊除遵守政府管制措施，亦提前部署防疫措施。

廖禎祺表示，新冠肺炎疫情爆發初期，公司除遵守政府措施，亦採取超前佈署措施，包括：強化管制員工差旅，無論列在那一級國家，員工只要出國返國，均必須居家隔離14天，以及進行在家工作及分組上班的演練，避免感染風險，近期美國地區陸續實施居家隔離政策，當地分公司已開始在家工作，並針對客戶交貨做適度調整，希望降低疫情衝擊，維持公司正常營運。

近期晶睿公司股價受全球股市及台股崩跌影響走弱，是否會實施庫藏股？對此，廖禎祺表示，受到疫情影響，全球股市大幅修正，台股也受到影響，市場變數很多，不過公司股價由市場決定，公司沒有計畫實施庫藏股。

儘管新冠肺炎疫情導致晶睿對今年營運轉為謹慎，不過廖禎祺表示，公司將持續保持台灣生產優勢，與台達電(2308)合作提升台灣三個廠區自動化生產比例，優化生產流程及測試，減少人為錯誤的比例，並落實公司三大經營策略，希望未來營收能符合公司目標。

(時報資訊)