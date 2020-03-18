新冠肺炎肆虐全球，不少健康的運動員都傳出確診消息，香港也傳出有運動員確診的消息，28歲的空少道帥哥運動員李振豪也確診為陽性。

李振豪2月曾到歐洲受訓，到巴黎與奧地利過，如今確診為陽性。（圖／翻攝自李振豪臉書）

他2月中旬曾和幾名搏擊隊員出發到歐洲，準備參加5月在法國巴黎舉行的奧運空手道外圍賽。他在2月底到奧地利參加比賽，後到法國巴黎參加國際訓練營，因新冠肺炎疫情臨時改機票，在3月15日回到香港，在今（18）日確診染上新冠肺炎。

(中時電子報)