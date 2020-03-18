空手道帥哥運動員也驚傳確診！2月曾到巴黎、奧地利 16:392020/03/18 中時電子報 李家穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港空手道帥哥選手李振豪今日也確診染上新冠肺炎。（圖／翻攝自李振豪臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎肆虐全球，不少健康的運動員都傳出確診消息，香港也傳出有運動員確診的消息，28歲的空少道帥哥運動員李振豪也確診為陽性。 李振豪2月曾到歐洲受訓，到巴黎與奧地利過，如今確診為陽性。（圖／翻攝自李振豪臉書） 他2月中旬曾和幾名搏擊隊員出發到歐洲，準備參加5月在法國巴黎舉行的奧運空手道外圍賽。他在2月底到奧地利參加比賽，後到法國巴黎參加國際訓練營，因新冠肺炎疫情臨時改機票，在3月15日回到香港，在今（18）日確診染上新冠肺炎。 新冠肺炎特別報導 金宇彬也中標新冠肺炎？外媒傳因有工作人員確診 法國網球公開賽片面延賽 盧彥勳怒開炮！ (中時電子報) #運動員 #確診 #參加 #帥哥 #空手道 #香港 #歐洲 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #李振豪 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普危機四伏！巴西駐美大使中鏢 曾與他共進晚宴 14:552020/03/14 國際 陳時中籲國人 儘量不要出國 04:102020/03/16 財經要聞 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 澳大利亞新冠肺炎確診病例上升至449例 16:122020/03/17 國際 確診個案再創新高 國內新增10人 15:162020/03/17 生活 數量繼續爆增！新冠肺炎今再多10例確診 15:372020/03/17 生活 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 苗栗有新冠肺炎確診 零紀錄破功了 08:382020/03/18 生活 國內確診首度破百 今暴增23例 14:592020/03/18 生活 體育熱門新聞 奪冠返台 戴資穎：回來就是安心 - 體育 空手道帥哥運動員也驚傳確診！2月曾到巴黎、奧地利 - 體育 桌球》一場比賽打了98分鐘 創下世界紀錄 - 運動 法網片面延賽 盧彥勳開炮了 - 體育 韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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