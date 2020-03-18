北市政府勞動局18日宣布，即日起提供「勞條健檢師」免費法令輔導服務，有需要的事業單位可以主動申請，由專業勞動條件檢查員進入事業單位現場，針對管理制度進行體檢並給予改善建議，讓事業單位更加符合勞動法令。

勞動局長陳信瑜指出，上任以來，相當重視北市事業單位違反勞動法令情形，大多違法事業單位為僱用100人以下中小型公司行號，也發現事業主除缺乏勞工管理人才，對於學習勞動法令意願不高，容易相信同業錯誤的作法，勞資爭議案件叢生，令人擔憂。

陳信瑜表示，雇主普遍對於勞動檢查員相當排斥，但事實上，勞檢員可作為中小型企業主改善勞動條件主要推手與夥伴，因此，今年度正式推出「勞條健檢師」入場免費勞動法令輔導服務，將由專業勞檢員進入事業單位，針對其工資、工時、休假、請假等整體勞動管理制度進行健檢，診斷企業管理問題，提供正確法律觀念及具體建議，讓事業單位有效改善，以符合勞動法令。

陳信瑜強調，除勞動檢查及法令宣導外，推動「勞條健檢師」免費輔導服務，是提升勞動條件重要拼圖，讓中小型公司行號獲得具體法律建議，修正管理制度，不再容易觸法，能夠立即有效改善勞動環境，讓廣大勞工朋友提升勞動權益，機會難得，建議雇主朋友趕快至北市勞動局網站「『勞條健檢師』勞動條件入場輔導申請專區」，下載填寫「勞動條件健檢申請書」提出申請。

她也提醒，申請的雇主如有勞資爭議調解程序或勞動檢查案件進行，「勞條健檢師」輔導服務將暫緩實施，待調解或檢查案件結束後，另再擇期安排輔導。

(中時 )