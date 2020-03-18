台灣港務公司18日表示，新冠肺炎肆虐，國際郵輪禁靠我國港口，為了減少禁靠政策對於國際郵輪場站業者、以及我國郵輪相關產業的衝擊，港務公司依據「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，實施「國際郵輪場站內商業服務設施場地租金補貼作業要點」、「國際郵輪業者碼頭碇泊費補貼作業要點」、以及「國際郵輪在臺承攬業者營運郵輪複合母港航線獎勵作業要點」等紓困及振興方案。

港務公司指出，由於我國自109年2月6日起，禁止國際郵輪停靠，直接衝擊國際郵輪場站內商業服務設施業者的營運，為了與業者同舟共濟，港務公司給予9個月的全額場地租金補貼，以減少業者營運壓力。

若未來疫情減緩，自中央疫情指揮中心准許國際郵輪恢復靠泊我國港口之日起，至110年6月30日止，港務公司規劃祭出給予郵輪航商，每航次50％的碼頭碇泊費的補貼方案。

同時，為了進一步復甦我國郵輪市場及觀光效益，對於營運郵輪複合母港航線的旅行業，若進港及出港非本國籍旅客數，達該郵輪可搭載的乘客數30％以上者，港務公司將提供每趟次200萬元到600萬元的獎勵金。

港務公司表示，基於防疫考量，並維護碼頭船邊現場第一線人員安全，針對港口棧埠作業共14類業者，提供購置額溫槍、口罩、酒精及防疫手套等防疫用品的費用補貼，此一補貼可追溯自109年1月15日起實施。

(工商 )