信義計劃區空置率持續下降，在供不應求的狀況下租金出現一波上漲走勢，信義房屋統計目前信義計劃區中的A辦大樓，就有10棟商辦大樓實價租金在去年站穩每坪3000元以上的行情，數量創下歷史新高。

這十棟大樓除了已有不少租案站上每坪4,000元的台北101大樓、國泰置地廣場與南山廣場外，包括華新麗華花旗大樓、克緹全豐盛105大樓、遠雄金融中心、新光信義金融大樓、信義經貿大樓、台北世界貿易中心、佩芳大樓等，都有每坪30,00元以上的紀錄，數量創下新高。未來還有世貿三館地上權案與信義行政中心地上權案，富邦的A25案等，未來新建商辦朝向頂級辦公規劃，將都會成為信義計劃區辦公大樓的租金指標。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，由於辦公市場供不應求，近二年來許多辦公大樓租金陸續刷新自己新高紀錄，指標性商辦重新調高租金行情，而信義世貿商圈依舊是企業的首選，受惠於新創產業、科技等產業辦公室需求仍旺盛、大面積承租，使空置率持續下降，已創下歷史新低點。

信義全球資產指出，台北市多數商辦大樓趨近於滿租，所剩空間不多，整體空置率持續下降，整體空置率已降至3%以下，來到2.61%，在租賃市場交易熱絡下，投資客看準商辦需求的趨勢，紛紛砸重金買地蓋商辦。 未來可提供釋出的辦公室物件有限，企業搬遷受限於市場缺貨，預估2020年租金將持續上漲，不過目前新冠病毒疫情影響，短期內企業搬遷的速度將會減慢。

(工商 )