「最美麗的主持人」白嘉莉除了藝術家，又多了一個新身分，她接下中華民國殘障體育運動總會的公益親善大使重任，18日出席記者會，她一現身立刻成為目光聚焦，還有粉絲特地獻花，宛若一場巨星見面會。情歌王子王瑞瑜也獻聲為中華民國殘障體育運動總會打氣，場面相當溫馨。

白嘉莉擔任公益親善大使。（陳俊吉攝）

白嘉莉表示：「今天很感謝中華民國殘障體育運動總會派給我一分工作，呼籲大家都要獻出愛心，參與這個工作，做慈善不分宗教、種族。」她坦言過去自己沒有太多時間，投注在這些殘障朋友身上，直到1994年聾啞孩子表演團體「千手觀音」去到印尼，那場表演深深感動了她，「那時因為經費有問題，大使館把所有門票買下，那天晚上的演出氣氛相當感動，甚至連演出者都不敢置信自己可以得到這麼多支持。」

白嘉莉相當敬佩中華健兒，「當然更佩服這些殘障的運動員，他們平常還要工作餬口，非常了不起，他們能走上運動場，為台灣打開世界之窗，我也拋磚引玉送上《花團錦簇》畫作送給理事長。」她的畫展「另一個春天」22日結束，未來想去高雄走一走。

(中時 )