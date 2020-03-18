台指期夜盤開盤直接暴殺300點，摜破9,000點大關。(圖/翻攝自期交所)

道瓊指期周二晚間開低殺低，讓美國總統川普大撒幣救市計畫破功，亞股也受到衝擊，台股周三(18日)終場下挫220.96點，失守9300點關卡，逼近10年線9,114點。台指期周三夜盤開盤重挫逾300點、開在8,788點，明日台股開盤岌岌可危，政府以9,000點作為力守台股的「底限」，國安基金會否進場護盤，將影響投資人信心。

台股本周一收盤大跌411點，正式宣告失守萬點大關，隨後指數一路下挫，加上美國3大指數期貨下挫甚至觸及熔斷機制，台指期18日開盤一路下挫，終場以9263點作收，下跌108點，與現貨相較，正價差44.33點。

然而，隨著市場緊張情緒蔓延，台指期夜盤開盤大跌300點，失守9,000點大關，台股明日開盤勢必面對9,000點保衛戰，據悉，關單位內部已進行沙盤推演，若台股逼近9,000點，國安基金會視情況動作。

美國聯準會(Fed)上周日緊急宣布降息4碼，因應新冠肺炎所帶來影響，消息一出反而引爆投資市場不安，美指期應聲重挫觸發熔斷。面對Fed緊急降息，香港金管局、紐西蘭央行以及南韓央行宣布跟進，台灣央行周日將宣布利率會議結果，外界預期央行降息壓力沉重，恐怕不得不跟進全球降息潮流。

(中時電子報)