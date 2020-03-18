由佐藤健、上白石萌音主演的《戀愛可以持續到天長地久》迎來完結篇，佐藤健不負眾望，蜜糖撒好灑滿， 最後一集在日本收視衝破15%大關，創下開播以來的新高，推特上突破32萬則推文，超越《大叔的愛》紀錄，還登上世界推特趨勢榜 No.2，官方IG更是破百萬追蹤。
圈粉無數的佐藤健對於殺青相當捨不得，直言這是自己經歷過「最多笑聲不斷、最可愛的現場」，他還爆料媽媽被萌音的可愛魅力收服，「我媽特地傳LINE給我，要我跟萌音說『她演的七瀨很可愛』！」萌音聽到立刻笑開懷，嘴甜回：「感謝媽媽。」這段互動也被大批戲迷打趣「沒想到連媽媽都認同了」、「怎麼像在看未來媳婦一樣」。
台灣影音串流平台KKTV在粉絲團上舉辦「《戀愛可以持續到天長地久》心動票選」，短短一天就吸引超過5000人投票，以佐藤健推倒上白石萌音、帥喊「妳今晚別想睡了」片段榮登網友最愛。而台灣friDay影音今日中午12點透過直播放送該劇結局，也創下54萬人次觀看的驚人紀錄。
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(中時電子報)
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