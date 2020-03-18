新冠肺炎疫情持續在全球延燒，美國境內的確診人數不斷攀升，不少觀光景點為了防疫暫時關閉園區。位在芝加哥的雪德水族館（Shedd Aquarium）日前也趁著難得的閉園機會，將3隻跳岩企鵝（Rockhopper Penguin）放出，讓牠們好好參觀館區一番，影片曝光後也讓各國網友直呼：「好萌！」
其中一隻雄性企鵝名為威靈頓，牠在空無一人的館內四處張望，還駐足在亞馬遜雨林區，好奇地看著水族箱裡的魚；另一對企鵝愛德華和安妮，趁著即將一起築巢生子前，難得來一趟館內巡禮，牠們在走廊和接待處趴趴走，難掩興奮的情緒，看著企鵝自在探索的模樣，讓人感到十分療癒。
雪德水族館現在並沒有對外開放，不過館內的獸醫及照護員仍須全天候待命，水族館發言人表示，「館內沒有遊客，照護員發揮創意充實動物生活，以確保牠們的活力」。根據《華盛頓郵報》報導，雖然許多博物館、水族館紛紛休館，但透過網路轉播動物活動，或舉辦虛擬校外教學，鼓勵家長和孩子們線上參與。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。