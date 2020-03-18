新冠肺炎疫情持續在全球延燒，美國境內的確診人數不斷攀升，不少觀光景點為了防疫暫時關閉園區。位在芝加哥的雪德水族館（Shedd Aquarium）日前也趁著難得的閉園機會，將3隻跳岩企鵝（Rockhopper Penguin）放出，讓牠們好好參觀館區一番，影片曝光後也讓各國網友直呼：「好萌！」

其中一隻雄性企鵝名為威靈頓，牠在空無一人的館內四處張望，還駐足在亞馬遜雨林區，好奇地看著水族箱裡的魚；另一對企鵝愛德華和安妮，趁著即將一起築巢生子前，難得來一趟館內巡禮，牠們在走廊和接待處趴趴走，難掩興奮的情緒，看著企鵝自在探索的模樣，讓人感到十分療癒。

Penguins like Edward and Annie will begin to build their nests next week. Join us digitally for nesting coverage! In the meantime, we will be sharing lots of different animal updates (and yes, Wellington will return!) 🐧👀 (2/3) pic.twitter.com/eCYKOwdOMz — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

雪德水族館現在並沒有對外開放，不過館內的獸醫及照護員仍須全天候待命，水族館發言人表示，「館內沒有遊客，照護員發揮創意充實動物生活，以確保牠們的活力」。根據《華盛頓郵報》報導，雖然許多博物館、水族館紛紛休館，但透過網路轉播動物活動，或舉辦虛擬校外教學，鼓勵家長和孩子們線上參與。

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(中時電子報)