右為〈黑橄欖馬芬〉、左為〈芒果優格小千〉，分別用了紅色番茄泥和綠色香菜苗裝點，形色討喜。（圖／姚舜）

〈鮭魚卵／紅蘿蔔慕斯〉杯內的慕斯是以紅蘿蔔製作，搭配日式醬汁醃漬的鮭魚卵，入口甜鹹激盪，有滋有味。（圖／姚舜）

名為〈花園〉的開胃前菜，是以薄荷油醃製的新鮮奇異果搭配甜豆，盤底並「埋伏」了布拉塔起司，綠意盎然、口感清爽。（圖／姚舜）

〈翡翠蛋〉是在溏心蛋的外層裹上綠色蔬菜醬汁，上有鮭魚卵、下襯焦化洋蔥泥一起呈現。（圖／姚舜）

〈絲絨雞湯〉是以粵菜的烹調手法演繹的西式湯品，濃郁雞湯是以「煲」的方式熬煮2個半小時，搭配切絲的春筍、醃漬提味的竹笙成菜。（圖／姚舜）

〈被污染的土地〉是用汆燙龍鬚菜、炭烤蘆筍、奶油炒櫻桃蘿蔔、茄子泥，以及燉煮的蓮藕，搭配鯷魚蛋白餅一起呈現。（圖／姚舜）

Constant 張卓智的〈北海道香煎干貝〉，搭配了切成細條的佃煮昆布，盤底襯了鳳梨莎莎醬，並用布里起司作的乳沬穿針引線讓鹹味與甜味取得平衡。（圖／姚舜）

S餐廳本季菜單上的魚餚〈石斑〉，是以法式魚高湯和孢子甘藍搭配香煎石斑魚，並用烏魚子粉提味增加鹹香。（圖／姚舜）

〈慢燉澳洲和牛頰〉的醬汁是用牛骨、紅酒、大量蔬菜與葡萄熬製，濃縮後又加了藍莓汁再熬煮，果酸可去除油膩感。（圖／姚舜）

Constant 張卓智作的〈放山雞佐薑蔥鴨肝醬〉，創作靈感源於粵式的〈蔥油雞〉。（圖／姚舜）

〈香蕉義大利黑醋冰淇〉的冰淇淋主體是以義大利酒醋和香蕉製作，除甜酸均衡且香氣迷人，吃來不膩。（圖／姚舜）

這道甜點名為〈星球〉，球形巧克力外殼中有椰子乳霜與百香果醬夾心巧克力作內餡。（圖／姚舜）

造型甜點〈星球〉有上下兩層，分別有不同的內餡，用湯匙敲開後可以看到爆漿或流沙畫面。（圖／姚舜）

〈S Restaurant ＆ Bar〉主廚Constant 張卓智設計的春季菜單，除以盎然綠意呼應春天，並在部份菜餚中加入粵菜元素傳遞新的吃食體驗。（圖／姚舜）

因應消費習慣改變，〈S Restaurant ＆ Bar〉也設計推出了多樣外賣盒餐，圖為〈帕瑪火腿雞肉沙拉〉。（圖／姚舜）

〈S Restaurant ＆ Bar〉外賣盒餐主菜〈慢燉和牛頰佐白飯〉，配一道前菜全套只要價280元很超值。（圖／姚舜）

「這時候應該要有更多的正能量」、「您說是吧！」，坐在台北S Hotel的〈S Restaurant ＆ Bar〉的餐桌上，汪小菲介紹主廚Constant 張卓智設計的新菜單。他說，雖然新冠肺炎疫情衝擊觀光飯店，但S HOTEL量體小，不像其它大型國際觀光飯店那麼慘。我問他：怎麼辦？他說：就扛著唄！同時並強調，經營企業總有高低潮，這時候更該正向思考，不要讓自己陷入低潮。

或許正是受到了老闆的感召，Constant 張卓智這一季的設計的新菜，滿盤新綠、春意盎然，生機勃勃、搶眼吸睛，如春色般撩人，給人一股好心情。同時，這一季Constant的菜 ，更幅擺脫了菜系的框架限制，任創意馳聘、情隨意動，有些菜餚並將粵菜元素「置入」其中，重溫媽媽的味道，共同的特色是：綠。提醒食客，春天到來了，此時被疫情悶得發慌的人不妨嘗試這些菜餚改變心情。

34歲的Constant是香港人，19歲就投入餐飲業，曾先後在香港、澳門與新加坡的〈侯布雄法式餐廳〉、〈Amber〉與〈8 1／2 Otto e M ezzo Bombana〉餐廳歷練，為了解北歐料理並曾赴丹麥米其林二星〈 Restaurant AOC〉、一星餐廳〈Kokkeriet〉，以及奧地利二星餐廳 〈Konstantin Filippou〉見學，熟悉當代精緻法菜，也了解北歐料理的精神，與同齡新銳主廚一樣，烹調料理力求與時俱進，且希望展現個人風格。

時下不少新生代廚師，缺乏歷練、少了底氣，急功近利、走譁眾路線，烹調料理「為炫而炫」，以非關味道的「食用道具」極盡巧飾，把菜餚做得張牙舞爪、繽紛浮誇，這類廚師作的菜，固然好看，但入了嘴，味道只剩一個「寡」字，只求以「美色」魅眾，欲將「美味」拋諸雲外。

Constant也是個「急著跳脫傳統」的年輕主廚。他的菜，廚藝現代、技法多變、味道融匯東西、呈盤摩登時尚。經其手演繹的菜餚，呈盤乾淨、俐落、寧靜、恬淡，有一股雅韻，這成了其料理很重要的風格特徵。

上一季，Constant為〈S Restaurant ＆ Bar〉設計的菜式，用了「象形」手法創造「擬真」食物搏君一粲，並以精工體現「食材零浪費」精神。這一季，他則以「食材本色」詠讚春天，讓食客「觀菜自得」，感受明媚春光與勃勃生機。此外，他也以粵菜的廚功廚技設計了幾道菜餚，用味道告知食客「我來自香港」，用巧思創藝。

用薄荷油醃漬奇異果搭配甜點作的前菜〈花園〉，用蔬菜醬汁包溏心蛋再搭配鮭魚卵的〈翡翠蛋〉，將龍鬚菜、蘆筍、櫻桃蘿蔔、茄子與蓮藕等不同時蔬，分別以汆燙、炙烤、油炒、燉煮等不同方式料理後，再與鯷魚蛋白餅共構的〈被污染的土地〉，以及用法式魚高湯和孢子甘藍搭配，並用烏魚子粉提味的〈香煎石斑〉，這些新菜，都因Constant用了各式綠色時蔬演繹，傳遞了春之燦爛與春日美好，如是的意境，呼應了被疫情悶壞了的多數人心情。

因為悶，所以特別「想念」，Constant設計了兩道菜回味老家味道。〈絲絨雞湯〉是以粵菜煲湯手法熬煮出濃郁雞湯，湯內搭配了蒸後切絲的春筍，以及用香菇汁和西芹與雪莉醋調製醬汁醃漬的竹笙，出菜時再打入點鮮奶油，不獨使這湯品「西餐化」，更增添了滑順口感。

主菜〈放山雞〉創作靈感來自港式〈油蔥雞〉，香煎的雞胸肉上舖著用法式鴨肝醬與蝦夷？和薑製作的醬料，呈盤的形制規格是洋食，味道卻非常的亞洲，讓食客感覺熟悉並且會心。

由法國設計大師菲力普·史塔克（Philippe Starck）裝潢設計的〈S Restaurant ＆ Bar〉，自Constant接掌主廚後變得「接地氣」，餐價也很超值，春季午間套餐680元＋10％有4道菜，880元＋10％有5道菜，6道菜也只要1,280元＋10％。晚間套餐有1,580＋10％有7道菜，9道菜1,980元＋10％。為了刺激消費，即日起至4月30日凡享用晚間套餐的客人即可享有75折優惠，用餐並打卡發佈在個人Facebook、Instagram即免費贈送當月雞尾酒。此外，餐廳也提供盒餐外賣與外燴服務，每份盒餐280元，也很超值。

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