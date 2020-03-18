僑光科大因應新冠肺炎疫情，特別製作求職貼紙表單，學生填寫後直接撕下、貼在企業徵才紙上，減少接觸。（林欣儀攝）

受新冠肺炎影響，原定3、4月登場的多所大學就業博覽會陸續延辦，考量學生實習及就業需求，僑光科大校園徵才18日如期登場，為減少感染風險，活動從原本的室內移師戶外、還擴大攤位擺設範圍，且每攤每時段限制6人，校方並特別製作求職貼紙表單，減少學生填寫時間及接觸機率。

僑光科大指出，以往學校徵才活動都在室內舉辦，今年首度移師戶外，並在校園內、以分區方式搭棚，藉以拉開距離；今年共有包括台新銀行、亞太電信、網銀國際及星巴克等70家廠商設攤，共釋出1800個就業職缺及1000個實習機會，吸引大三、大四學生面試。

僑光科大董事長陳伯濤表示，學校推行客製化模組教學，提升學生實習與就業機會，透過校園徵才的方式盼學生找到理想工作，達到「畢業即就業」目標。

因應疫情，學校就博會防疫也升級，除進出必須量體溫、戴口罩，校方並規範每攤每時段限額6人、若超過則必須先至其他地方休息，學生並可在製作好的貼紙表單上填寫資料、應徵時直接貼上即可，避免過多接觸。

亞太電信人力資源部高級專員黃江龍說，疫情雖衝擊經濟，但網路門市接單增加，企業界對疫情過後的景氣復甦仍持樂觀態度，透過徵才持續與學校合作，只要做好防疫工作，應不會有問題。校方強調，目前不少企業已決定第二階段面試將採視訊模式，也趁疫情期間培育人才。

(中時 )