新冠肺炎延燒衝擊產業，民眾黨立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如今邀集運動產業舉辦座談會，多數業者提出土地租金、權利金減免及員工無薪假補助，體育署出席代表回應，因應疫情影響，已經運用3億元體育發展基金，研擬紓困振興方案，相關方案待行政院核定後對外公布，業者提出的問題也都有含括在內，若有不足的地方會檢討補強。面對體育署不願透露協助業者方案，蔡壁如痛批，「對體育署的態度很遺憾，不知道今天來這裡幹什麼的」。

因應疫情延燒，國內外不少體育賽事取消或延期，連帶也影響健身房等運動業者，生意至少下滑2至3成，民眾黨立委邱臣遠辦公室今邀集體育署說明體育業相關紓困計畫，並讓業者提出實際需要政府協助的需求。

救國團專委林秀真表示，中央對於場館委外營運紓困延長契約90天，對業者而言，延長的時間是業績最淡的時候，營運成本大於營收，這反而是變相懲罰廠商，寧可不要延長90天合約，而是希望土地租金跟權利金減免，並協助減班休息員工相關補助。

True Yoga財務經理楊凱婷說，紓困方案只針對中小企業，對於大型連鎖企業毫無幫助，在產業紓困的時刻，貸款銀行非常不友善，像是提高信託成數、刷卡押金等，希望體育署紓困方案納入銀行不要抽銀根以及提供紓困資金，這對業者才是最有幫助的方案。

有業者也反映，防疫物資面臨缺乏的情況，像是找不到耳溫槍、口罩、酒精等防疫物資；另外，受到疫情影響會員不斷流失，教練減班休息也是問題，希望政府給予相關協助。

面對業者提出的需求，體育署代表未正面回應，僅表示相關方案已經送行政院，貸核定後就會執行，請大家放心，同時成立運動產業專責辦公室，任何問題都可以聯絡專門窗口，並編列體育產業專屬的振興券，目前無法透露相關細節。

蔡壁如怒批體育署，舉辦座談會就是給予行政部門宣傳及溝通政策的機會，先前幾場座談會官員都有即時回答問題，今天看起來體育署不想溝通還是怎麼樣，不願直接告知方案大方向，體育署這樣的態度感到遺憾，希望回去後做些改善。

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(中時 )