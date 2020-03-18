隨著冠狀病毒的肆虐，義大利的F-35裝配工廠也必須防疫，在3月16~17日兩天，對廠房進行徹底的清洗與消毒，預計在明天將重新開放。

防衛新聞(Defense News)報導，洛克希德馬丁公司的F-35戰機，是國際合作出資與生產，義大利也是其中之一。所幸義大利新冠病毒疫情沒有波及到F-35的生產，不過為了以防萬一，位在卡梅里(Cameri)的裝配廠於3月16日至17日關閉兩天，以進行「深度清潔和消毒」，避免新型冠狀病毒的傳播。該工廠由義大利的李奧那多(Leonardo)國防企業集團經營。

消息人士稱，日本的裝配廠也有類似的清潔與消息，由三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）營運，位於名古屋的F-35總裝廠和檢驗工廠，在3月9日至13日暫時停工，現已恢復。至於美國德州沃斯堡的F-35總廠，生產工作繼續進行。

洛馬公司發言人佩羅托（Trent Perrotto）表示，公司對於疫期相當重視，有潛在風險的員工都被指示暫時自我隔離，以遠距工作來代替。

(中時電子報)