員警在台中市南屯路二段一處巷內找到機車，立刻通知黃男前來認領。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市南屯區一名男子買完菜後，卻找不到機車，以為車子不見了，急著報警，員警仔細詢問，也調閱路口監視器，發現黃男記錯停車位置，僅是烏龍一場，男子對於自己的迷糊

，覺得很不好意思，再三向員警道謝。

「警察先生，我的機車不見了!」台中市警察局第四分局南屯派出所員警廖瑛蓋、周以鈞日前接獲59歲黃姓男子報案，稱自己所有的機車停放在台中市南屯區南美街口，欲牽車時卻找不到，懷疑遭竊。

經員警了解，發現黃男不太清楚機車確切停放位置，僅依稀記得是停放在南屯市場、萬和宮周邊，經調閱路口監視器未發現該車影像。

員警等人再度前往南屯市場及萬和宮周邊巷道逐一仔細尋找，終於在南屯路二段一處巷內找到機車，立刻通知黃男前來認領，黃男發現自己記錯停車地點，連忙向警方致歉，並再三感謝警方幫忙。

南屯派出所所長周景彬呼籲，民眾停車時應檢視周遭環境，盡量將機車停放在有人出入的商店前停車格，避免停在黑暗巷弄；停放時記得鎖上龍頭、取下鑰匙並加上大鎖，以避免車輛遭竊。

(中時 )