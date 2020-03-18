布袋港旅客服務中心正改建中，布袋管理處新建的臨時通關設施。（張毓翎攝）

因應疫情，民眾進入臨時通關門口處時要量體溫。（張毓翎攝）

每年「澎湖花火節」吸引台灣本島的遊客搭乘飛機或客船前往，從嘉義縣布袋港到澎湖縣馬公港的布澎航線，近年更成為超夯選擇；但今年受疫情影響，不僅花火節延期至7月，連布袋往返澎湖的客船也跟著延後開航及縮減班次。去年旅客數逾59萬人次，創下歷年新高，不過，因疫情不穩定，今年恐怕創「歷年新低」。

近年澎湖夏季旅遊旺盛，百麗航運公司看準布澎藍色公路的潛力商機，委託澳洲船廠建造全新高速「藍鵲」、「雲豹」客輪，去年首航後，吸引大批民眾為嘗鮮前來搭乘；台灣港務公司布袋管理處長謝診安表示，去年客輪營運狀況極佳，原本百麗航運打算今年提早到3月14日開航，但受疫情影響延到27日，當天只有雲豹輪出港，若滿載為552人，但目前登記載客數僅71人。

布袋管理處表示，根據各船公司回報，清明連假首日已登記5航次，除了藍鵲、雲豹輪，還有滿天星2號、太吉之星、凱旋號從布袋港啟程，截至目前藍鵲、雲豹輪圍滿載，但其他3艘載客數未滿。謝診安說，船公司向他抱怨，在疫情未爆發前，售票情況良好，但隨疫情升溫，不少團客陸續退訂，擔心遊客將減少，因此，各船公司皆縮減班次，減輕損失。

謝診安指出，以往去澎湖花火節的旅客多為社會人士，但今年花火節延期到7月6日至9月3日，他預測，雖現階段載客數可能驟減，不過，如果未來疫情隨天氣變暖而趨緩，暑假為學生旅遊旺季，故7到9月的船票將會「一票難求」，呼籲屆時要搭船去澎湖的旅客，可提前擬定計畫，了解相關客輪資訊。

(中時 )