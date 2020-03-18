華碩(2357)今舉辦線上法說會，2019年財報，品牌自結合併營收為3325.3億元，年減6%，營業毛利為447億元，年增19%，毛利率為13.4%，優於前一年的10.6%，營益率為2.2%，營業利益為72.5億元，年增161%，稅後純益為121.3億元，年增187%，EPS為16.3元，大幅優於前一年的5.7元。去年全年華碩的匯兌收益為26.1億元，股利收益為23億元。

華碩今董事會也通過發放2019年股利為14元。以今天收盤價186元計，現金股息殖利率為7.5%。

2019年第四季品牌自結合併營收為892.8億元，年增1%，營業毛利率117.37億元，營業利益為9.91億元，稅後盈餘為26.39億元，EPS為3.6元，毛利率為13.1%，營益率為1.1%。去年第四季營收優於市場預期，貢獻來自於電競NB和板卡的年成長，區域別以歐洲成長較明顯。至於4Q的營益率較低，主因有零組件供需不平衡，大陸精實收歛影響財務和提前投入2020年通路行銷。

去年第四季華碩的業外收益約21.6億元，其中包括匯兌收益的10.5億元。

(時報資訊)