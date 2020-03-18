受美股期貨跌停打擊，周三香港股市午後由升轉跌，且跌幅一路擴大，終場恆生指數重挫971.91點或4.18%，收在22291.82點，稍早前一度跌逾千點。國企股(H股)收跌4.51%，為8800.62點。

藍籌股全面收黑，蘋概股跌勢尤重，舜宇光學收跌11.30%，瑞聲科技跌9.41%。

(時報資訊)