《港股》美股期貨跌停，恆指重挫971.91點 16:482020/03/18 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受美股期貨跌停打擊，周三香港股市午後由升轉跌，且跌幅一路擴大，終場恆生指數重挫971.91點或4.18%，收在22291.82點，稍早前一度跌逾千點。國企股(H股)收跌4.51%，為8800.62點。 藍籌股全面收黑，蘋概股跌勢尤重，舜宇光學收跌11.30%，瑞聲科技跌9.41%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》聯準會降息、重啟QE，恆指跌破24000點 11:082020/03/16 財經 滬指午盤收跌0.55％ 創業板表現弱勢 12:162020/03/16 財經 《港股》恆指重挫4.03％，創逾3年新低 16:482020/03/16 財經 恒指收跌4.03％ 險守23,000點 刷新逾三年新低 17:122020/03/16 財經 國外指數期貨贏家專欄－恐慌情緒升溫 美股期貨避險 04:102020/03/17 證券．權證 黃金期貨收跌2％ 白銀暴跌12％ 06:012020/03/17 財經 美股大崩盤 道瓊收跌近3000點 重演1987年黑色星期一 04:422020/03/17 國際 《國際金融》美股期貨反彈，亞股獲喘息 09:262020/03/17 財經 《港股》美股期貨反彈，恆指由跌轉升 10:002020/03/17 財經 《國際金融》川普口頭救市，美股期貨漲停 10:172020/03/17 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 台積電員工確診新冠肺炎！ 公司強調不影響營運 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 沙俄砍死不讓！油價殺得血腥 驚見最慘價 - 財經 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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