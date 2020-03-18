中磊(5388)今(18)日召開線上法人說明會，去年每股獲利4.21元，董事會亦通過擬配發每股現金股利3元，總經理王煒表示，受到疫情衝擊，全球經濟環境逆風，但卻也帶動出更大的頻寬升級或是網路通訊需求，加上中磊已經在去年有效調整營運體質，加上基期較低，看好中磊今年會比去年好，另外，中磊董事會也通過將祭出庫藏股。

中磊2019年全年合併營收達318億元，受惠於電信直接銷售業務增溫，成功提升產品附加價值，全年合併毛利率達16%，較前一年毛利率13.4%大幅提升，累計全年營業利益為9.9億元；歸屬母公司稅後淨利達10.3億元，較前一年稅後淨利年成長達28%，合併每股稅後盈餘達4.21元。

在單季營運方面，中磊2019年第四季合併營收達95.6億元，較上季營收90.6億元，季增率為6%。受惠於較佳的產品組合，單季毛利率達14.8%，優於前一年同期14%之毛利水準。合併第四季營業利益為2.4億元；歸屬母公司稅後淨利為3.5億元，較上季稅後淨利2.9億元，季成長達21%，單季每股稅後盈餘達1.43元。

王煒表示，2020年全球經濟環境逆風，疫情的衝擊一定有的，中磊透去年的打底加上基期低，看好今年會有很不錯的成長，回朔過往SARS經驗，因為消費者多待在家中，通信網路是少數沒有衰退的產業，故中磊還是認為今年會比去年成長，現階段沒有下修的準備。

王煒也點出，受到新型冠狀病毒疫情影響，看到不論是美國或歐洲對頻寬的升級需求，加上居家辦公需要更大頻寬，多少會是2020年在面臨重大不確定狀況下，一個保底的支撐。

在產能上，王煒表示，目前中磊在大陸的產能已經都恢復在年前產能，可以說是完全恢復，至於其他國家的鎖國政策，韓國已經陸續在恢復中，菲律賓、馬來西亞等則是鎖人不鎖貨，但第一季在一些運輸成本加上為復工的支出，當然會影響到第一季毛利率，中磊因應客戶需求迅速擴增新產能，目前產能串聯蘇州、台灣、菲律賓等三地製造中心，服務全球電信客戶，同時加速拓展全球行銷版圖，有效佈局日本、東南亞、印度、拉丁美洲等新興市場。

另外，被問到零組件今年是否還有缺貨的問題，王煒則表示，因為疫情，現在的問題已經不是以往的供給面，而是已經回到需求面。

中磊董事會亦通過盈餘分派案，擬配發每股現金股利3元，股利政策維持高配發水準，將提交股東常會通過後實施，中磊今日董事會也通過將執行庫藏股，詳細細節將在稍晚公告。

(時報資訊)