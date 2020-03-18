中電(1611)董事會決議進行現金減資，擬退還股東每股1元，減資比例10％，加上發放現金股利1.2元，合計每名股東今年可領到2.2元現金。

中電通過2019年財報，全年合併營收為23.54億元，因處分桃園廠土地及建物給英業達，處分收益達9.3億元，使得稅後淨利8億元，每股稅後盈餘1.94元，擬配發股東每股現金股利1.2元。

另外，公司同步辦理現金減資，中電目前流通在外發行股份為3.59億股，擬辦理現金減資3.59億元，減資比率10％，每股退還股款1元。

中電表示，因應5G世代來臨，市場銷售型態亦將隨消費模式改變而產生變化，另外，節能環保意識持續提升，讓LED照明更普及化，加速照明產業劇變。中電積極進行資源重整及流程改善，已逐步取得經營績效提升成果。現階段中電資金充裕且營運穩健，故擬採取減資措施調整資本結構，讓資金配置最佳化並提升股東權益報酬率。

此外，今年1月順利處分台南樹谷園區土地，交易金額6.87億元，處分利益2.82億元，預計等廠房完工後才能認列，時間落在2022年。

(時報資訊)