（萊爾富宣布推出多款日、韓獨家冰品及休閒零食，並祭出優惠促銷搶市，預估帶動相關商品業績成長20％。圖／萊爾富提供）

近期許多「哈日族」、「哈韓族」出國旅遊行程紛紛喊卡，萊爾富趁勢宣布把日、韓冰品跟休閒零食引進來，並於即日起至4月7日推出「日韓冰品大集合」活動，祭出3款超商獨家新「冰」，購買指定進口冰品可享單件9折、任2件8折優惠；另有多款來自日韓的軟糖、巧克力等零食，4月7日前指定商品任選第2件6折，萊爾富預估可望帶動相關商品業績成長逾20％。

萊爾富表示，根據觀光局109年1月統計資料顯示，台灣民眾出國前往的目的地，亞洲地區以日本排名第一、大陸第二、香港第三、韓國第四，其中，旅日人次為45.7萬，年增約16％；旅韓人次為10.7萬，年增約25％。但值此全民防疫作戰期間，讓不少有計劃出國的哈日、哈韓族，出國旅遊行程紛紛喊卡！

萊爾富指出，為緩解民眾無法出國的遺憾，萊爾富特別引進日、韓冰品，即日起至4月7日前推出3款超商獨家新品，包括「樂天優格冰沙」、「樂天玉米風味雪糕」及「樂天西瓜冰棒」，除了造型可愛吸睛外，口感跟風味也很特別，例如玉米風味雪糕可吃到一顆顆Q彈的玉米顆粒，西瓜冰棒的西瓜籽還可吃到花生顆粒，值得嚐鮮族一試。 同一期間，萊爾富也宣布推出多項日、韓休閒零嘴新品，如聯名軟糖「味覺糖勝尾寺軟糖-水蜜桃味」，並推出味覺糖品牌月活動，4月7日前指定味覺糖商品享任選第2件6折，萊爾富會員還可於Hi-Life VIP APP，以400 Hi點加價25元起，進行指定商品換購。

此外，萊爾富也推出韓國樂天72%夢幻巧克力、樂天82%夢幻巧克力、樂天脆心杏仁巧克力球、樂天烘焙杏仁巧克力球、樂天杏仁巧克力袋裝70g等指定商品買一送一；還有樂事系列新品，如樂事九州岩燒海苔、樂事北海道鹽味香濃起司味洋芋片、樂事大阪人氣章魚燒口味洋芋片、樂事東京照燒烤雞串口味洋芋片、樂事名古屋炭烤燒肉味洋芋片等，即日起至4月7日指定商品任選第2件享6折。

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