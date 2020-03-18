屏縣府整治殺蛇溪工程，意外挖掘出紙漿廠遺構，正著手修繕，將重新賦予新生命。（林和生攝）

屏東縣政府整治殺蛇溪工程，打造右岸成為親水廊帶，卻在施作時發現早期紙漿廠留下的沉澱池及地坑等遺構，專家商討後決定保留，重新賦予新生命，預計年底前完工的「殺蛇溪生活心樂章」，可望將沉寂25年的場域一舉揭開神秘面紗，帶給民眾耳目一新感受。

屏縣府城鄉發展處長李怡德指出，屏東過去因糖業而繁榮，每日壓榨總量超過3000噸，被譽為東亞第一大製糖工廠；無奈隨著產業沒落，榮景不再，因運而生的紙漿廠及製糖器具也變賣他處，留下的遺址完整塵封在屏東市一隅。

台鐵高架後縫合市區道路，過去位於屏東市邊陲地帶的殺蛇溪下游，近年來悄悄啟動改造工程，但施工時卻發現，原本預期為平坦場域的綠廊，經開挖整理後竟別有洞天，過去紙漿廠備料的地坑與廢水沉澱池，都一一浮現眼前。

李怡德坦言，視而不見、照原計畫進行，原本也是選項之一，但與縣長潘孟安討論後，認為重新賦予新生命，讓縣民能有爬梳城市演進歷史，因此特地找來舊時台糖與紙漿廠員工，還原遺構過去用途，一場抽絲剝繭的過程就此展開。

經縣府團隊審慎評估，最終決定採大面積退堤設計，打造鏡面水池、鄰水步道、低水護岸等近水空間；且妥善利用既有歷史紋理，將殺蛇溪舊河道營造為迷霧花河，並在五分車複線橋端點，以車站意象作為地景，更把生產紙漿所遺留的地坑與廢水沉澱池新舊融合，形塑多元主題特色。

「美景值得等待」，李怡德說，在「殺蛇溪生活心樂章」中，將是全台蔗渣坑活化再利用的首例，期待不久將來真能實踐「棕地變綠地，讓廢墟也能上傳ig」。

(中時 )