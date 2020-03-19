日前一位武漢大學人民醫院東院乳線外科醫生楊青峰，在微博PO出一張醫藥費帳單指出，一名新冠肺炎患者醫療費用112.9萬元人民幣（約台幣486.5萬元），他表示這是一位年輕的確診重症病患，由於使用了葉克膜（ECMO），導致醫療費用過高的情況。

據《人民日報》報導，有位確診的輕度患者表示，他直到出院也不曉得自己花了多少醫藥費，只記得剛住院交了5000元人民幣（約台幣2.1萬元），住院4天後顯示欠費1000多人民幣，但出院時醫院卻交還最初繳交的5000元人民幣，不過這應該是輕度患者的情況，如果是重症患者醫藥費就沒那麼便宜了。

據了解，一般使用一次葉克膜約10萬人民幣（約台幣43萬元），大多是在加護病房的重症患者才會需要用到，而大陸大多數加護病房費用每天約數千元至2萬人民幣。楊青峰醫生也說，如果病程長的話，確實是一筆不小的費用。

大陸楊青峰醫師指出重症病患費高達112.9萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

楊青峰醫生也指出，有許醫生用的防護衣都是國外高額運費捐贈過來的，而國內購買口罩價格也提高，包含外調醫護人員的食宿、補貼等等，這些費用加起來遠遠超出病患所支付的醫療費。

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(中時電子報)