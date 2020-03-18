台南市東山國小將食農教育與生態整合，成為校本課程，學生親自下田插秧體驗，落實多元教學方式。（莊曜聰攝）

台南市東山國小推廣食農教育，結合多樣生態，占地2.6分大的園區包括水田、旱作、網室、蔬菜、攀藤作物、螢火蟲與蝴蝶棲地，可說是全台最完整、最多樣化的生態教育場域，18日食農生態教育基地揭牌，希望透過體驗教學，讓孩子們成為永續農業與生態環境的種子尖兵。

東山國小校長曹欽瑋表示，東山區有山地、丘陵及平原地形，生態相當豐富，像全台最北端的越冬紫蝶幽谷，全台8成以上的水果種類在東山區都找得到，在地小學對於生態保育、產業與文化的傳承責無旁貸，農業及生態若能共存共榮，食農與生態教育才能落實。

曹欽瑋說，東山國小校本課程整合食農及生態教育，社團成員除了栽種農作物外，還加入紫斑蝶、螢火蟲等生態課程，平日下田照顧農場作物，假日輪流到附近山區進行紫斑蝶標放及研究調查，暑假期間也配合保育團體在關子嶺嶺頂公園擔任蝴蝶解說工作。

18日揭牌的這座食農生態基地占地2.6分，共規畫3個水田區，種植50種樣本稻、菱角、蓮花與茭白筍，簡易網室栽種洋香瓜、蕃茄等，還有種植豆類、百香果的攀藤作物區，另外還有蔬菜及旱作區，也種植食源植物，讓螢火蟲、蝴蝶、蜻蜓等生物棲息，還有百大青農林俊儀擔任講師，非常專業。

(中時 )