隨著新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，近來南韓新增的確診病例中，境外輸入病例數量明顯增加。政府呼籲民眾延後或取消非緊急旅遊行程，入境者也必須確實接受檢疫檢查。

中央防疫對策本部本部長鄭銀敬18日在疾病管理本部的例行記者會上表示，最近出現的新增確診病例中，有5％屬於境外輸入病例，其比重不斷增加。在入境檢疫過程中被確診的病例共有11例，均為南韓公民，這些人途徑義大利、法國、荷蘭、德國、英國、泰國、美國等國家後返國。

鄭銀敬宣布，從明日起，所有入境者將經過特別檢疫流程，入境管制適用範圍擴大至美國和東南亞，政府還在考慮是否加強管控來自疫情重點國家的入韓人員。

鄭銀敬呼籲民眾，取消或延後非緊急的出國遊行程，徹底做好個人衛生防護，儘量少出入醫療機構和人員密集地區，入境時若出現發燒、咳嗽等疑似症狀，務必透過健康狀態資訊登記表向檢疫官主動申報。若進入社區，至少進行2周的自行隔離，有症狀時前往篩檢診所接受檢測，嚴防病例從境外流入並持續傳播。

(中時 )