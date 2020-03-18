0206南台大地震台南市永康區維冠大樓倒塌造成115人死亡，但負責該大樓設計監造的建築師鄭進貴入監服刑後，建築師執照一直都沒有撤銷，還在入監前半個月審查其他建築師的裝修工程，台南市長黃偉哲18日除指示工務局立即廢止開業證書外，也將追究失職人員責任。

市府工務局下午隨即依《建築師法》召開台南市建築師懲戒委員會，在鄭進貴願意主動註銷開業證書的情況下，委員會除審議廢止他的開業證書外，並強調日前已報請內政部撤銷對方的建築師執照。

據了解，鄭進貴因維冠案被依業務過失致死罪判刑5年確定後，已於去年3月入監服刑。黃偉哲認為，既然鄭入監服刑，依法就得撤銷建築師執照，市府當然也應該馬上廢止他的開業證書；至於去年已經接到中央公文，為何至今都沒有作為？是公務員消極不作為還是有包庇行為？也將進行內部調查，追究相關人員的責任。

不過，工務局解釋，鑑於最高法院2019年3月6日才判刑確定，鄭進貴於2019年2月27日經公會聘請參與審查小組的室內裝修審查個案係在判決確定前，加上該案也有設計者簽證負責，因此並沒有影響申請者的權益。至於維冠倒塌案發生後，迄今都沒有接受鄭進貴申請的新建建築執照。

(中時 )