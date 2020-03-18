竹南君毅中學大學繁星推薦入學，校長林慶旺〔左〕頒獎學金10萬給入選成大機械系的張宇賢〔中〕。〔君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗》竹南君毅中學大學繁星計畫錄取率幾近百分百

謝明俊／苗栗報導

109年大學繁星推薦入學，竹南君毅中學高中部有18人參加，18日放榜，17人順利錄取心目中的第一志願，錄取率幾近100％，其中張宇賢、陳寶儀、周奕妘、李柔葳四位同學如願錄取成大、中正、台中教大、聯合等一流學府！

君毅中學指出，身為新住民之子的張宇賢，每日從三灣搭四十分鐘的校車到君毅高中就學，並配合學校晚假日自習的規畫。課業之餘，更利用時間打工，以減輕家中負擔。

另外，陳寶儀自小在大陸長大，國中畢業後來台就學，利用升高中前的暑假，自學繁體字、注音符號，高中三年來更從未補習，十分自律。個性獨立的寶儀，只有放長假時才能回中國探親，一解思念媽媽的心情。這個寒假因新冠肺炎影響，大陸多班飛機停飛，寶儀延遲回台，在居家檢疫十四日後，於開學後二日才返校。

而君毅國中部直升的李柔葳，選擇留在君毅，力拚繁星，錄取國立聯合大學華語文學系，同樣選擇直升的林奕翔，更放棄竹南高中，選擇君毅，錄取東海大學資工系。

君毅中學表示，校方重視每個孩子，教務處特別成立「繁星計畫輔導小組」，集合有經驗的師長、行政同仁，與每位同學面談、討論、線上查詢、更協助前段同學往上填，以兼顧同學的志向及繁星CP值。能如此一個個審，顯示君毅的用心，也是小校才有的優勢！

(中時 )