◎突破百例大關！國內今再添23例確診

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，昨(17)日國內新增884例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計18,812例(含17,793例排除)，其中100例確診(今日新增案78至100)，分別為71例境外移入及29例本土病例。確診個案中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

◎美國入列！美加澳紐旅遊警示升至3級

新冠肺炎確診首度破百！台灣新冠肺炎疫情大暴衝，今新增23例，國內共達100例。中央疫情指揮中今(18)日宣布對美國、加拿大、澳洲、紐西蘭四國，旅遊疫情警示升至第三級警告，非必要勿前往。

◎防疫物資增酒精 不當屯積可關5年

中央流行疫情指揮中心今（18）日正式對外公告酒精列入防疫物資！未來任何不當屯積酒精、哄抬價格等行為將被處以最高5年有期徒刑，得併科500萬元罰金。

◎口罩2.0 預購格式有誤 非詐騙

今(18)日中央流行疫情指揮中心表示，因發現「口罩2.0」網路預購，有透過APP登記預購之民眾手機格式輸入錯誤，今日將寄發電子郵件通知民眾更正。

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(中時電子報)