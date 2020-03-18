隨著新冠肺炎疫情升溫，消費者普遍不願出入公眾場所聚餐，造成2、3月春酒與喜宴紛紛取消或延期，台中大型餐廳業績平均狂掉五成、業者叫苦連天！為了挽救業績與人氣，多家餐飲集團爭相推出桌菜外送或外帶服務。

其中，寶麗金餐飲集團旗下的台中崇德店與市政店，分別推出「主廚元氣外帶組合餐」，即日起至4／30，4人份合菜每套2,500元、6人份合菜每套3,500元，由計程車專屬免費外送到府。

寶麗金餐飲集團營運長王君萍表示，有感於疫情還在持續蔓延，全球各國陸續淪陷，雖然在這波疫情衝擊下，餐飲業影響甚巨，但仍決定以具體行動支持台灣防疫。活動期間，每賣出1份「元氣外帶組合餐」，都將提撥10％，捐給衛生福利部疾病管制署作為防疫基金，一起為台灣加油。

寶麗金餐飲集團將餐飲內容大升級，菜色升等加量不加價。其中，「元氣外帶組合餐」4人合菜餐點，包括「港式掛爐三味盤」、「乾煎豉油生抽蝦」、「醋香蜜嫩子排」、「銀杏百合碧綠蔬」、「珍珠櫻花糯米糕」及「文蛤火腩鱘魚湯」，超值美味。

寶麗金餐飲集團以崇德店與市政店為中心，4公里內免費外送到；至於超過4公里部分，超出里程之車資費用，需由消費者自行負擔。

王君萍表示，自從爆發疫情以來，單是2月份，寶麗金集團旗下3家分店，單是被取消的春酒與喜宴就高達1,200桌；3月至今，業績也已經腰斬五成，目前都靠小吃撐場，崇德店與市政店的小吃、平日都有八分滿。

她說，最近常有主顧客來電表示，很想吃寶麗金的桌菜，但又不敢出門聚餐，因此，寶麗金決定推出4人份與6人份的桌菜外送與外帶服務，以滿足老顧客的需求。

王君萍強調，寶麗金餐飲集團為因應疫情升溫，集團各分店配合政府防疫政策，皆備有酒精消毒機及額溫槍，並針對用餐區及公共區域，每2小時進行一次消毒，加強清潔及消毒工作，積極防護。

在員工防護部份，所有服務員工戴上口罩，並要求每小時消毒雙手或使用肥皂及清潔劑洗手，提升員工自主健康管理；防疫期間，考量消費者減少外出聚餐，因此推出外送服務，讓消費者免排隊、免出門，利用訂餐專線訂餐，即可輕鬆享受快速且便利的美食外帶、外送服務。

(工商 )