美國總統川普周一在記者會上宣布更為嚴格抗疫措施，包括限制集會人數必須低於10人，這比紐約州的50人嚴得多。紐約時報報導，川普態度改變跟英國的一項研究有關。

川普被問到是什麼改變了白宮的抗疫措施，白宮應對疫情小組領導人之一的波克斯醫生說，這與英國的一個研究模型有關。

紐約時報說，英國《帝國理工學院COVID-19響應小組》週一發布的一項報告顯示，在缺乏針對性藥物和預防性疫苗的情況下，如果不採取任何社交疏遠（social distancing）措施壓制感染案例，美國和英國會有81%的人口被感染，其結果是美國將會有220萬人因冠狀病毒大流行而死亡，英國會有50萬人死亡。

美國之音報導，在「減緩」（Mitigation）模型之下，通過對疑似病例及其家人的居家隔離，以及對老人和有重症風險者的社會疏遠，美英兩國可能減少對醫療體系三分之二的需求，以及減少一半死亡。

即便如此，這項研究預期，大流行對醫院病床的需求將超出現有容量的8倍，而這意味著美國會有110至120萬人、英國25萬人死亡。

MSNBC電視網報導，這是令人震驚的數字「比第一次、第二次世界大戰、越戰和內戰加在一起的美國人死亡數字還大。」

該網主持人說，這次疫情都不能用911恐怖攻擊的情況來類比，而要跟二次大戰時相比，它將徹底改變人們的生活環境和生活習慣。

這項研究報告說，在「壓制」（Suppression）模型之下，社交疏遠政策需要實行5個月，直到疫苗可以使用。研究報告說：「壓制的做法雖然在中國和韓國取得了成功，但卻付出了巨大的社會和經濟代價，並可能在短期和長期內對健康和福祉產生重大影響。」

(中時 )