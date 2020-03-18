武漢華南海鮮市場是野生動物集散地，貨源來自大陸與全球各地。（圖／中新社）

香港大學兩位知名微生物與染病學者龍振邦與袁國勇在港媒撰文指出，武漢華南海鮮市場是全世界野生動物進入大陸的集散地，事發之後當地進行清理，新冠病毒始於何地已無從稽考。網傳病毒源自美國之說毫無實證，只能貽笑大方。SARS發生之後17年後已完全忘記教訓，野味市場更加猖狂，這重濫捕野生動物的劣質文化若不徹底剷除，10年後SARS 3.0必定再現。

同在香港大學任教的李嘉誠醫學院助理教授龍振邦與李嘉誠醫學院霍英東基金教授袁國勇都是知名傳染病學者，兩人18日聯手在香港《明報》撰文指出，世衛由2015年開始避免用人名、地名、動物、食物、文化、職業等為疾病命名，故此次以「年份」為此病冠名COVID-19以資識別。科學研討或學術交流，必須用官方名字COVID-19，且由於它屬SARS冠狀病毒的姐妹，故亦稱SARS冠狀病毒2.0（SARS-CoV-2）。民間日常溝通用語，以武漢冠狀病毒或武漢肺炎稱之，通俗易明，亦無不可。

文章指出，約75%之新發傳染病源於野生動物，能感染哺乳類動物的冠狀病毒，其元祖病毒（ancestral virus）則源於蝙蝠或雀鳥。此二者皆能從數千公里外飛抵發現病毒之處，因此病毒命名系統亦會以發現處記之。可惜研究人員抵達蒐證取樣本時，武漢華南海鮮批發市場早被清場，場內活野味早已不知所終，病毒之天然宿主（natural host）及中間宿主（intermediate host）身分成疑。據當地人員表示，該批發市場內之野生動物從中國大陸各地、東南亞各國及非洲（走私出口）運抵此處集散，使得冠狀病毒之元祖病毒源於何地無從稽考。

文章表示，以基因排序之法尋源發現蝙蝠乃武漢冠狀病毒之天然宿主，再於中間宿主體內出現適應人體之突變，繼而出現人傳人感染。中間宿主雖未能確認，但研究認為穿山甲可能性較高，這與果子狸身上尋得SARS冠狀病毒的情況類似。但是大陸雖明令禁止野生動物交易，但17年來野味市場禁而不絕，甚至更趨猖狂，顯見大陸已完全忘記SARS教訓。

兩位學者還指出，網上瘋傳病毒源自美國，其實毫無實證，屬自欺欺人之說，應勿再亂傳，以免貽笑大方。SARS之後未雷厲風行關閉野味市場乃大錯，必須面對真相，不應諉過於人。新冠病毒乃中國人劣質文化之產物，為滿足各種欲望而繼續食野味，陋習劣根性才是病毒之源。如此態度不改，10多年後SARS 3.0必定再出現。

(中時電子報)