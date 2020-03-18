台中市烏日區高鐵特區內的道路中央設置植草磚做為分隔綠帶，卻引來民怨不斷，不只騎士經過時常不慎摔跌，更有車輛被植草磚畫破輪胎，事故頻傳，市議員吳瓊華多次接受陳情並爭取，終於獲正面回應，市府18日舉辦施工說明會，決定全面移除植草磚。

吳瓊華表示，高鐵特區內的三榮路寬約15米，扣除雙側人行道、中央作為分隔綠帶的2米寬植草磚，兩側只有個5米路寬供車輛通行，幾乎沒有會車空間，相當危險；且因植草磚容易畫破車子輪胎，常引來駕駛人抱怨。

吳瓊華氣憤說，不只汽車駕駛對植草磚的設計頗多怨言，更有不少機車騎士行經此路段時因輪胎壓到植草磚而摔跌，9年前就不斷有民眾到服務處陳情，也向相關單位多次爭取卻都沒有善意回應，誇張的是，市府建設局3年前還一度想將植草磚改設為高20公分的中央分隔島，所幸經地方反對才作罷。

幾經爭取，終於獲得正面回應，養工處主任祕書蔡孟奇表示，市長盧秀燕決定動用第二預備金改善植草磚問題，預計施工範圍包括三榮路一段、健行路、長壽路、榮和路及榮泉路、三和路、高鐵東一路、高鐵東二路、高鐵東六路、高鐵一路，將打除既有植草磚後回填並鋪設柏油路面，預計4月開工、7月底完工。

(中時 )